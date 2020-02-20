شكرا لقرائتكم بيان هام من السفارة المصرية بأبو ظبي قبل السوبر المصري بين الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تُتابع السفارة المصرية بأبوظبي ترتيبات مباراة السوبر المصري لكرة القدم لموسم ٢٠١٩/٢٠١٨ بين فريقي الأهلي والزمالك، والتي ستقام اليوم الخميس ٢٠ فبراير الجاري باستاد الشيخ محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية، وذلك مع مسئولي مجلس أبوظبي للرياضة، الذين أكدوا استعدادهم التام لاستقبال هذا الحدث الرياضي المصري الكبير بالتنسيق مع مختلف أجهزة دولة الإمارات الشقيقة، وكذلك مع مسئولي كلٍ من إتحاد الكرة المصري وإدارة الناديين المصريين الكبيرين، وبما يُسهم في نجاح تنظيم هذه النسخة من مباراة السوبر المصري، والتي تُعتبر النسخة الرابعة التي تستضيفها العاصمة الإماراتية عقب نجاح النسخ الثلاث الماضية.

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وتود السفارة في هذه الفُرصة التأكيد على أهمية تعاون أبناء الجالية المصرية من جمهور الناديين الكبيرين لإخراج هذه المناسبة الرياضية المُنتظرة في أبهى صورة، والإلتزام بكافة توجيهات الأمن الإماراتي الخاصة بإتجاهات الدخول والخروج لمقر المباراة ، وبما يعكس مكانة الجالية المصرية المُقيمة بدولة الإمارات، والمستوى المتميز للعلاقات بين قيادتي وشعبي الدولتين الشقيقتين.

ويدخل الأهلي والزمالك مباراة الليلة تحت شعار واحد وهو "التتويج باللقب"، فالأهلي حامل لقب الدوري يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقيا بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التي حصدها الأهلي مطلع الموسم الجاري على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذي يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقي الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجي التونسي بالفوز 3/1 عليه في قطر قبل أيام .