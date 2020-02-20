الإسماعيلى يكشف أسباب استبعاد عبد الرحمن مجدى من مواجهة بيراميدز

جدة - عمرو شويل

وبحسب مصدر فإن مجدي غير ملتزم فى التدريبات ، وجاء قرار الجهاز الفنى للاسماعيلى باستبعاد عبد الرحمن مجدى من مواجهة بيراميدز عقاباً له على استهتاره وعدم التزامه فى التدريبات التى تسبق المباراة" .

ومن قبلها غاب عبد الرحمن مجدى عن مواجهة الرجاء المغربى بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثانى فى مواجهة الاتحاد السكندرى.

وتوجه فريق الاسماعيلى إلي الأسكندرية منذ قليل ، وأعلن الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الاسماعيلى قائمة لاعبيه التى تستعد لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة عصر غداً الجمعة على ستاد الاسكندرية ضمن مواجهات دور الستة عشر لكأس مصر ، تلك المواجهة التى يدخلها الفريق الاصفر بمعنويات مرتفعة عقب الفوز على الرجاء المغربى بهدف دون رد فى ذهاب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الابطال "البطولة العربية"، والتى أقيمت على استاد الإسماعيلية مساء الأحد الماضى.

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وضمت القائمة 20 لاعباً هم : " محمد مجدى ومحمد فوزى وأسامة إبراهيم ومحمود البدرى وأحمد أيمن ومحمد هاشم وابراهيم ابو اليزيد وباهر المحمدى ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد مخلوف وهمام طارق ومحمد الشامى ومحمد الضرف ومحمد صادق وأحمد مدبولى ووجيه عبد الحكيم وشيلونجو وبيكيتى سيلفا ويوسف فخر الدين وباتريك كادو ". وتأهل النادى الإسماعيلى إلى دور الـ16 من كأس مصر بعدما تفوق على الإعلاميين بهدفين نظيفين، فى دور الـ32 من المسابقة، ثنائية الإسماعيلى جاءت عن طريق محمد مخلوف فى الدقيقة 33، قبل أن يضاعف بيكيتى من التفوق فى الدقيقة 42 بتسجيل الهدف الثانى بينما تفوق بيراميدزعلى النجوم بدور الـ32 بستة أهداف لواحد.

وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض. ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.