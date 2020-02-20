شكرا لقرائتكم المقاولون يصرف مكافأة للاعبي ذئاب الجبل قبل مواجهة المصري من جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن مجلس إدارة ذئاب الجبل قرر صرف مكافآت الفوز للاعبي الفريق، بعد الانتصار الكبير الذي حققه ذئاب الجبل على النادي المصري برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، وذلك قبل اللقاء المرتقب مع الفريق البورسعيدي مجدداً في الدوري المصري.

من جانبه منح عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 3 أيام، قبل العودة لاستئناف التدريبات، استعداداً لمواجهة النادي المصري مجدداً، في إطار منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين في الثاني من مارس المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

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وأكد النحاس أن سبب فوز المقاولون يرجع إلى إصرار اللاعبين على تعويض آخر خسارتين أمام بيراميدز وإنبي في الدوري العام، مشيراً إلى أن طموح اللاعبين أصبح أكبر بعد التغلب على المصري للوصول إلى أبعد مرحلة في الكأس.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدوري، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجاري، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقائين فقط.