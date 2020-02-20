شكرا لقرائتكم سعد سمير لـ وائل جمعة: "ربنا يستر ومتنحرفش بعد محلويت كده يا صخرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق سعد سمير مدافع النادي الأهلي، على صورة وائل جمعة صخرة الدفاع الأحمر السابق ومنتخب مصر، عبر موقع تويتر.

وكتب سعد سمير على صورة وائل جمعة عبر تويتر: "عليا النعمة قمر بس ربنا يستر ومتنحرفش بعد محلويت كده يا صخرة"، ليرد وائل جمعة: ماشي يا سعد حسابي معاك بعدين.

وأكد وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، دعم ومؤازرة الفريق الأحمر قبل اللقاء المرتقب الذى يجمع قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك فى كأس السوبر المصرى، فى السابعة مساءً على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات، وكتب جمعة عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر: "صباح الفل.. السوبر المصرى مباراة منتظرة المرة دى أكتر من مرات كتير قبل كده.. بالتوفيق يا #اهلي ويفضل نسر نادينا طائر".

ويغيب سعد سمير عن المشاركة مع الأهلي بسبب إصابته في وتر أكيليس، حيث خضع اللاعب مؤخراً لعملية جراحية.

ويفرض الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، سياجاً من السرية على تشكيل فريقه قبل مواجهة الزمالك فى السوبر، ويحاول المدرب السويسرى خداع الجميع وهو ما ظهر فى تدريبات الفريق الأخيرة منذ وصول الفريق أبو ظبى.

ووفقاً للمؤشرات القادمة من معسكر الأهلى فإن تشكيل الفريق الأحمر الأقرب فى مواجهة الليلة سيكون كالتالى:

Advertisements

حراسة المرمى : محمد الشناوى .

خط الدفاع : على معلول، أيمن أشرف، رامى ربيعة ومحمد هانى.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، أحمد الشيخ، وليد سليمان.

خط الهجوم: جونيور أجايى.

ويُدير مباراة الللية الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".