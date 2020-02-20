شكرا لقرائتكم تعرف على برنامج الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للزمالك ، برنامج الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي بالسوبر المحلي والذي سيقام في السابعة مساء على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات.

وتناول الفريق وجبة الإفطار في التاسعة والنصف صباحا على أن تكون وجبة الغذاء الساعة الثانية ظهرا يعقبها محاضرة فنية في الرابعة والنصف عصرا على أن يكون التحرك لملعب المباراة في الخامسة وقبل المباراة بساعتين.

وقرر الجهاز الفني تأجيل إعلان تشكيل الفريق لما بعد المحاضرة الفنية اليوم.

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