تعرف على برنامج الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى السوبر المصري

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للزمالك ، برنامج الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي بالسوبر المحلي والذي سيقام في السابعة مساء على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات.
وتناول الفريق وجبة الإفطار في التاسعة والنصف صباحا على أن تكون وجبة الغذاء الساعة الثانية ظهرا يعقبها محاضرة فنية في الرابعة والنصف عصرا على أن يكون التحرك لملعب المباراة في الخامسة وقبل المباراة بساعتين.
وقرر الجهاز الفني تأجيل إعلان تشكيل الفريق لما بعد المحاضرة الفنية اليوم.
يتنافس المغربى محمد أوناجم مع أحمد سيد زيزو على حجز مكان في تشكيل الزمالك أمام الأهلى، المقرر إقامته في السابعة من مساء اليوم الخميس في السوبر المصرى .
ويعيش اللاعبان أفضل فتراتهما الكروية مع الزمالك، فالمغربى نجح في صناعة وإحراز العديد من الأهداف المؤثرة للفريق خلال الفترة الماضية، بينما نجح زيزو في التعبير عن نفسه بشكل مختلف خلال لقاء الترجى التونسى في السوبر الأفريقي ليضع الثنائى كارتيرون في حيرة لذيذة بشأن اختيار أحدهما للعب في مركز الجناح الأيمن .
ومنح كارتيرون نفسه مهلة للتفكير حتى اللحظات الأخيرة قبل المباراة للإستقرار على اللاعب الذى سيشارك بشكل أساسى سواء أوناجم او زيزو في ظل رغبة المدير الفني على الحفاظ على زيادة الحماس بين اللاعبين حتى بداية المباراة .
وقد ظهر اوناجم في بداية الموسم بشكل سئ منذ قدومه من الوداد البيضاوى المغربى حتى استطاع التأقلم مع الفريق الأبيض ونجح في إحراز العديد من الأهداف وصناعة البعض الأخر وهو ما جعله يشارك بشكل أساسى في العديد من المباريات .
وأصبح أحمد سيد زيزو أحد نجوم الزمالك منذ قدومه في فترة الانتقالات الشتوية قبل الماضية مع السويسرى جروس واصبح أحد الأعمدة الرئيسية للفريق ، مما جعل حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطنى يقوم بضمه في المعسكر الأخير الذى واجه فيه الفراعنة منتخبى كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ليصبح أحد اللاعبين المؤهلين للعب دوليا.
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