شكرا لقرائتكم السوبر المصري .. حسنى عبد ربه: بحب أشرف بن شرقى ..وفايلر يتفوق على كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسنى عبد ربه كابتن النادى الاسماعيلى ومنتخب مصر السابق أن توقع نتيجة مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك المقرر لها السابعة مساء الخميس على ستاد محمد بن زايد بالأمارات يعد صعباً للغاية .

وقال القيصر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : " من يتوقع نتيجة مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك يبقى ملعبش كورة ، المباراة صعبة ونتيجتها معلقة للدقائق الأخيرة وأكبر دليل فوز الزمالك على الترجى بثلاثية في السوبر الافريقى رغم أن كل المؤشرات كانت ترجح كفة بطل تونس قبل المباراة" .

ويضيف حسنى عبد ربه : "المباريات الكبرى يصعب التنبأ بنتائجها وعلى رأسها مواجهات الاهلى والزمالك ".

وعن المكان الذى سيشاهد فيه لقاء السوبر علق القيصر : "منذ اعتزال الكرة لا أشاهد المباريات كثيراً ولكن بعض المباريات أفضل مشاهدتها مع أصدقائى من خارج الوسط الكروى" .

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وعن تقييمه لأداء فايلر وكارتيرون مع الاهلى والزمالك يقول حسنى عبد ربه :" مدرب الأهلى يعلم قدرات فريقه أكثر من مدرب الزمالك لان فايلر تولى مسئولية تدريب الفريق الأحمر منذ فترة طويلة بعكس المدرب الفرنسي الذى تولى تدريب الفريق الأبيض منذ فترة قليلة".

وعن أفضل لاعبى الاهلى والزمالك في الوقت الحالي يقول القيصر : "أنا معجب بالمغربى أشرف بن شرقى حتى من قبل انتقاله للزمالك وتسجيله هدفين في شباك الترجى لاعب تقيل بلغة الكورة وبحب أتفرج عليه ، أما الاهلى طول عمره فريق جماعى لايعتمد على النجم الأوحد وهى الميزة التي تجعله يتوج بالبطولات".

الأهلي يدخل اللقاء حاملاً لدرع الدورى، والذى لم يكن حصده بالأمر السهل على القلعة الحمراء، خاصة أن الأهلى تقدم من قاع الجدول إلى القمة وأزاح القلعة البيضاء من الصدارة ليحسم واحداً من أصعب ألقابه

أما الزمالك، فيدخل هذه المباراة حاملاً للقب كأس مصر عن الموسم الماضي، بعدما تغلب في المباراة النهائية للبطولة على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة.