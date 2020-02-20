شكرا لقرائتكم خبر عن استشفاء الغلابة.. "براميل الثلج" اختراع جديد فى دوري القسم الرابع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغمر فى المياه الباردة أو العلاج بالبرودة نظام تدريبى عادةً ما يتبع بعد ممارسة التمرينات الرياضية الشاقة، حيث يتم غمر جزء كبير من جسم الإنسان فى حوض من الثلج، وفى الوقت الذى تزداد شعبية حمام الثلج بين الرياضيين فى مجموعة متنوعة من الرياضات، إلا أن استخدامه مازال مثيرًا للجدل، وذلك بسبب خطر انخفاض حرارة الجسم مع إمكانية حدوث الصدمة مما يؤدى إلى الموت المفاجئ.



رونالدو

هذا النظام الاستشفائى يتبعه نجوم كبار فى كرة القدم، مثل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، وبات يتم تطبيقه فى عدد من الأندية المصرية كلُ حسب إمكانياته.

وفي هذا الإطار، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للاعبى فريق قرية شباس عمير، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، خلال استشفائهم داخل براميل الثلج، فى عملية استشفاء عقب مباراتهم أمام مركز شباب قلين للتغلب على الإجهاد، وأثارت تلك الصور حالة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحالة التى ظهر عليها لاعبو قرية شباس عمير.

بدأت القصة مع إطلاق الحكم صافرة انتهاء مباراة فى القسم الرابع بين مركز شباب قلين وفريق قرية شباس عمير، واستلقى لاعبو الأخير على أرض الملعب لدقائق غير قادرين على الحركة بسبب الإجهاد، ليقرر المسؤولون عن الفريق إجراء استشفاء بالثلج للاعبى الفريق فى محاولة للتغلب على الإجهاد، وهو ما تفعله الأندية الكبرى، وبدأ الأمر يتم استحداثه فى الأندية المصرية مؤخراً بوسائل وإمكانيات أقل.

وفى ظل ضعف الإمكانيات لدى مركز شباب شباس عمير، استبدل مسئولو مركز الشباب الوسائل المعتادة فى عمليات الاستشفاء بإيجار 5 براميل حديدية وشرائح ألواح الثلج لإجراء الاستشفاء للاعبين.



لاعبو فريق قرية شباس عمير 2

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لاعبو فريق قرية شباس عمير 3



لاعبو فريق قرية شباس عمير 4



لاعبو فريق قرية شباس عمير 5