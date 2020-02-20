شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ليلى محفوظ نجمة الطائرة: مثلى الأعلى سعاد حسنى ولو اتعاكست هستخدم العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى ليلى محفوظ لاعبة طائرة سبورتنج، التى تعد أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى والعربى، فهى أيضاً تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:

تصميم الأزياء.. أنا بحب كل ما هو جديد فى عالم الموضة والفاشون.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

البيتزا.. لعملها حلوة قوى بكل الأنواع.



ليلى محفوظ 1

كريم عبد العزيز.. فنان قوى جدا.

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عمرو دياب طبعا.. بحب كل أغانيه وألبوماته.



ليلى محفوظ 2

مهندسة ديكور.

آه طبعا.. هستخدم العنف ونص كمان.



ليلى محفوظ

سعاد حسنى.. هى فعلا سندريلا كل العصور.

الكاجوال.. أنا بفضله أكتر بحكم ممارستى للرياضة والتدريبات.