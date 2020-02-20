شكرا لقرائتكم خبر عن "مش ملتزم فى التدريبات".. سر استبعاد عبد الرحمن مجدى من مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى أسباب استبعاد عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق والمنتخب الأولمبى من مواجهة بيراميدز، مؤكداً أن اللاعب غير ملتزم فى التدريبات، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "الجهاز الفنى للإسماعيلى قرر استبعاد عبد الرحمن مجدى من مواجهة بيراميدز عقاباً له على استهتاره وعدم التزامه فى التدريبات التى تسبق المباراة"، وغاب عبد الرحمن مجدى عن مواجهة الرجاء المغربى بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثانى فى مواجهة الاتحاد السكندرى.

وغادر فريق الإسماعيلى متوجهاً للإسكندرية منذ قليل، وأعلن الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الإسماعيلى قائمة لاعبيه التى تستعد لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة عصر غد، الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن مواجهات دور الستة عشر لكأس مصر، تلك المواجهة التى يدخلها الفريق الأصفر بمعنويات مرتفعة عقب الفوز على الرجاء المغربى بهدف دون رد فى ذهاب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الابطال "البطولة العربية"، والتى أقيمت على استاد الإسماعيلية مساء الأحد الماضى.

وضمت القائمة 20 لاعباً هم: " محمد مجدى ومحمد فوزى وأسامة إبراهيم ومحمود البدرى وأحمد أيمن ومحمد هاشم وابراهيم ابو اليزيد وباهر المحمدى ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد مخلوف وهمام طارق ومحمد الشامى ومحمد الضرف ومحمد صادق وأحمد مدبولى ووجيه عبد الحكيم وشيلونجو وبيكيتى سيلفا ويوسف فخر الدين وباتريك كادو ".

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وتأهل النادى الإسماعيلى إلى دور الـ16 من كأس مصر بعدما تفوق على الإعلاميين بهدفين نظيفين، فى دور الـ32 من المسابقة، ثنائية الإسماعيلى جاءت عن طريق محمد مخلوف فى الدقيقة 33، قبل أن يضاعف بيكيتى من التفوق فى الدقيقة 42 بتسجيل الهدف الثانى بينما تفوق بيراميدزعلى النجوم بدور الـ32 بستة أهداف لواحد.

وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.