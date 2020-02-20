شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أعلام الأهلى والزمالك تزين شوارع أبوظبى قبل مبارة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت أعلام الأهلى والزمالك فى شوارع أبو ظبى قبل موقعة السوبر بين القطبين التى ستقام فى السابعة مساء اليوم باستاد محمد بن زايد. وحرص بائعو الأعلام على الانتشار فى الشوارع المحيطة بملعب محمد بن زايد لشراء الجماهير للإعلام لمؤازرة فريقها فى الملعب.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والعالم العربى صوب استاد محمد بن زايد فى الإمارات، فى السابعة مساء الخميس، لمتابعة اللقاء المرتقب بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى لقاء السوبر المصرى.

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الأهلى يدخل اللقاء حاملاً لدرع الدورى، والذى لم يكن حصده بالأمر السهل على القلعة الحمراء، خاصة أن الأهلى تقدم من قاع الجدول إلى القمة وأزاح القلعة البيضاء من الصدارة ليحسم واحداً من أصعب ألقابه.

أما الزمالك، فيدخل هذه المباراة حاملاً للقب كأس مصر عن الموسم الماضى، بعدما تغلب فى المباراة النهائية للبطولة على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة.

ويعتبر ملعب محمد بن زايد معلما معماريا مميزا واستثنائيا ومتفردا فى دولة الإمارات والمنطقة بأسرها، وذلك بسبب تصميمه الفريد وطوابقه المتعددة المكيفة بشكل كامل والمجهزة تماما بأحدث الوسائل، وأيضا بسبب التصميم الذكى لمدرجات المشجعين والذى يضمن دائما مشاهدة المباريات وكل الفعاليات التى يحتضنها الملعب من أقرب زاوية رؤية ممكنة.