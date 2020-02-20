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اللجنة المنظمة للسوبر توفر 84 بوابة أمنية لتيسير عملية دخول جماهير الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

وفرت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك 84 بوابة أمنية حول ستاد ملعب محمد بن زايد لتسهيل عملية دخول الجماهير، وعدم تكدسهم أمام البوابات وتخضع الجماهير لعملية التفتيش أمام أي من البوابات المتوفرة قبل دخول ملعب المباراة.

 

ويخوض الأهلي  والزمالك في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت القاهرة باستاد محمد بن زايد بأبوظبي على لقب كأس السوبر المصري، وهي المباراة التي ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس في مصر، وإنما في الوطن العربي والقارة الإفريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها.

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ويدخل الفريقان مباراة الليلة يرفعا شعار واحد وهو "التتويج باللقب" فالأهلي حامل لقب الدوري يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك، ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التي حصدها الأهلي مطلع الموسم الجاري على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذي يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقي الذى حصده الزمالك  مؤخراً على حساب الترجي التونسي بالفوز 3/1 عليه في قطر قبل أيام.

 

يُدير مباراة الللية الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسئولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان  جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش  "حكم مساعد".

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