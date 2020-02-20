شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الزمالك قبل ساعات من مواجهة الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للزمالك برنامج الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى بالسوبر المحلي والذى سيقام فى السابعة مساء على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبى بدولة الإمارات.

وتناول الفريق وجبة الإفطار فى التاسعة والنصف صباحاً، على أن تكون وجبة الغداء فى الثانية ظهراً، يعقبها محاضرة فنية فى الرابعة والنصف عصرا، على أن يكون التحرك لملعب المباراة فى الخامسة وقبل المباراة بساعتين، وقرر الجهاز الفنى تأجيل إعلان تشكيل الفريق لما بعد المحاضرة الفنية اليوم.

ويخوض الأهلى والزمالك فى السابعة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، باستاد محمد بن زايد بأبوظبى مباراة على لقب كأس السوبر المصرى وهى المباراة التى ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الأفريقية، نظراً للشعبية الجارفة للناديين داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقان مباراة الليلة تحت شعار واحد وهو "التتويج باللقب"، فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذى يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجى التونسى بالفوز 3 / 1 عليه فى قطر قبل أيام.