شكرا لقرائتكم خبر عن توقعاتك لسوبر الأهلى والزمالك.. أحمد سمير فرج: ثلاثية الأبيض فى الترجى قلبت الموازين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سمير فرج ، نجم الأهلى والزمالك والإسماعيلى السابق، أن فوز الفارس الأبيض بكأس السوبر الأفريقى بثلاثية فى شباك الترجى التونسى قلب موازين مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك المقرر لها السابعة مساء الخميس على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات .

وقال أحمد سمير فرج، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "قبل مباراة السوبر الأفريقى كانت كفة الأهلى هى الأرجح للتتويج بالسوبر ولكن فوز الزمالك بثلاثية على فريق كبير مثل الترجى جعل الكفة بين الأحمر والأبيض متساوية فى السوبر".

وأضاف نجم الإسماعيلى الأسبق، "السوبر أصبح متوازنا بين الأهلى والزمالك، وأتوقع أن يصنع على معلول ظهير أيسر المارد الأحمر الفارق لصالح فريقه، فى ظل الأزمة التى يعانى منها الفارس الأبيض فى الجبهة اليمنى".

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وتابع أحمد سمير فرج، "أشرف بن شرقى نجم الزمالك وجونيور أجايى نجم الأهلى هما الأخطر فى السوبر المحلى".

ولعب أحمد سمير فرج لأندية الأهلى والزمالك والإسماعيلى وسوشو الفرنسى وليرس البلجيكى والداخلية، كما لعب لجميع منتخبات مصر بمختلف أعمارها، وحصد لقب أفضل لاعب فى دورة حوض النيل عام 2011.

الأهلى يدخل اللقاء حاملاً لدرع الدورى، والذى لم يكن حصده بالأمر السهل على القلعة الحمراء، خاصة أن الأهلى تقدم من قاع الجدول إلى القمة وأزاح القلعة البيضاء من الصدارة ليحسم واحداً من أصعب ألقابه.

أما الزمالك، فيدخل هذه المباراة حاملاً للقب كأس مصر عن الموسم الماضي، بعدما تغلب فى المباراة النهائية للبطولة على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة.