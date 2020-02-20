شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يكافئ لاعبيه بعد رباعية المصرى قبل مواجهة الفريق البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن مجلس إدارة ذئاب الجبل قرر صرف مكافآت الفوز للاعبى الفريق، بعد الفوز الكبير الذى حققه ذئاب الجبل على النادى المصرى برباعية نظيفة، خلال المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، وذلك قبل اللقاء المرتقب مع الفريق البورسعيدى مجدداً فى الدورى المصرى.

من جانبه منح عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، لاعبى الفريق راحة سلبية لمدة 3 أيام، قبل العودة لاستئناف التدريبات، استعداداً لمواجهة النادى المصرى مجدداً، فى إطار منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تجمع الفريقين فى الثانى من مارس المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وأكد النحاس أن سبب فوز المقاولون يرجع إلى إصرار اللاعبين على تعويض آخر خسارتين أمام بيراميدز وإنبى فى الدورى العام، مشيراً إلى أن طموح اللاعبين أصبح أكبر بعد التغلب على المصرى للوصول إلى أبعد مرحلة فى الكأس.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدوري، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجاري، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.