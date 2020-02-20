شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل قبل سوبر الأهلى والزمالك: "خلقت المصاعب لكى نحطمها ونتخطاها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد أبو جبل، حارس نادى الزمالك، رسالة تحفيزية لجماهير الزمالك قبل مباراة السوبر المصرى أمام النادى الأهلى، وكتب على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، مجموعة من العبارات لرفع الروح المعنوية قائلا: "صممت العقبات لتجعل منك شخصاً قوياً، فالمصاعب إنما خلقت لا لنستسلم لها، بل لكى نحطمها ونتخطاها"، وقبل ذلك قال "أبو جبل"، إن التتويج بالسوبر الأفريقي يعطينا حافزاً لإسقاط الأهلي وانتزاع السوبر المحلى، بعد الدفعة المعنوية الكبيرة التى حصل عليها الفريق.



محمد ابو جبل على تويتر

ووضع عمرو عبد السلام مدرب حراس الزمالك برنامجا تدريبيا خاصا لمحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق استعدادا لمواجهة الأهلى غدا فى السوبر المصرى، المقرر إقامته باستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.

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ويعيش محمد أبو جبل أفضل فتراته الكروية مع الزمالك خلال الوقت الحالى بعدما حجز له مكانا أساسيا فى تشكيلة الفرنسى باتريس كارتيرون، وأصبح أحد الأعمدة الرئيسية التى يعول عليها الخواجة الفرنسى كثيرا فى جميع مبارياته المحلية أو القارية.

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المحدد لها غدا الخميس على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى في الإمارات، وتضم قائمة الزمالك كلاً من محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو فى خط الهجوم.