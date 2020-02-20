شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية فى أبو ظبى تؤكد أهممية تعاون جمهور سوبر الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت السفارة المصرية بأبوظبي أنها تتابع ترتيبات مباراة السوبر المصري لكرة القدم لموسم 2019 /2018 بين فريقي الأهلي والزمالك، والتي ستقام اليوم الخميس باستاد الشيخ محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية، وذلك مع مسئولي مجلس أبوظبي للرياضة، الذين أكدوا استعدادهم التام لاستقبال هذا الحدث الرياضي المصري الكبير بالتنسيق مع مختلف أجهزة دولة الإمارات الشقيقة، وكذلك مع مسئولي كلٍ من إتحاد الكرة المصري وإدارة الناديين المصريين الكبيرين، وبما يُسهم في نجاح تنظيم هذه النسخة من مباراة السوبر المصري، والتي تُعتبر النسخة الرابعة التي تستضيفها العاصمة الإماراتية عقب نجاح النسخ الثلاث الماضية.

وجاء بالبيان: تود السفارة في هذه الفُرصة التأكيد على أهمية تعاون أبناء الجالية المصرية من جمهور الناديين الكبيرين لإخراج هذه المناسبة الرياضية المُنتظرة في أبهى صورة، والإلتزام بكافة توجيهات الأمن الإماراتي الخاصة بإتجاهات الدخول والخروج لمقر المباراة ، وبما يعكس مكانة الجالية المصرية المُقيمة بدولة الإمارات، والمستوى المتميز للعلاقات بين قيادتي وشعبي الدولتين الشقيقتين.

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وقررت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك فتح أبواب استاد محمد بن زايد قبل انطلاق المباراة بـ5 ساعات، أى فى الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، على أن يتم غلق الأبواب مع انطلاق المباراة فى التاسعة مساءً، ويفرض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر سياجاً من السرية على تشكيل فريقه قبل مواجهة الزمالك فى السوبر، ويحاول المدرب السويسرى خداع الجميع وهو ما ظهر فى تدريبات الفريق الأخيرة منذ وصول الفريق أبو ظبى.

ويُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

رفض مسؤولو مجلس أبو ظبي وضع فواصل بين جماهير الأهلى والزمالك فى لقاء السوبر المحلي بعد تأكيدهم أن هناك كاميرات فى الملعب سترصد أى حالات شغب وسيتم التعامل مع أى خروج على النص بشكل حاسم .