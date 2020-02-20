شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشحن بطاريات لاعبيه قبل السوبر على أنغام "أنا الاسم اللى هز جبال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي عبر حسابها على موقع فيس بوك، فيديو حماسى لمؤازرة لاعبى الفريق، وذلك قبل اللقاء المرتقب الذى يجمع الأهلى والزمالك فى قمة السوبر المصرى، والذى يستضيفه استاد محمد بن زايد فى الإمارات فى السابعة مساءً.

وتضمن الفيديو لقطات للاعبى الفريق من المران مع أغنية "أنا الأهلي".

ووفقاً للمؤشرات القادمة من معسكر الأهلى فإن تشكيل الفريق الأحمر الأقرب فى مواجهة الليلة سيكون كالتالى:

حراسة المرمى : محمد الشناوى .

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خط الدفاع: على معلول، أيمن اشرف، رامى ربيعة ومحمد هانى.

خط الوسط: عمرو السولية، اليو ديانج، حسين الشحات، أحمد الشيخ، وليد سليمان .

خط الهجوم: جونيور أجايى.

ويلتقى الأهلى والزمالك في السوبر المصرى فى السابعة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة باستاد محمد بن زايد بأبوظبى، وهى المباراة التى ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الأفريقية، نظراً للشعبية الجارفة للناديين داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقان مباراة الليلة تحت شعار واحد وهو "التتويج باللقب"، فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذى يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجى التونسى بالفوز 3 / 1 عليه فى قطر قبل أيام.

يُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".