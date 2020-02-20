شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مواطن إماراتي: مباراة الأهلي والزمالك لا تقل عن برشلونة وريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الخليج 365 على استطلاع آراء الجماهير الإماراتية حول مباراة السوبر المصري والتى تجمع الأهلى والزمالك فى السابعة مساءً على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات، بين المارد الأحمر بطل دورى الموسم الماضى والفارس الأبيض بطل كأس مصر.

وقال مواطن إماراتى، مباراة الأهلى والزمالك حماسية وتبقى خارج التوقعات، سواء فى مصر أو خارجها، ونحب أن نشاهد الروح المصرية فى التشجيع والمشاحنات الإيجابية بين الجماهير.

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وأضاف مواطن آخر، مباراة الأهلى والزمالك هى كلاسيكو العرب الحقيقى بسبب الجماهيرية الكبيرة والمشاحنات بين الجماهير كأنك تتابع تعصب جماهير برشلونة وريال مدريد.

ويخوض الأهلى والزمالك فى السابعة من مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة باستاد محمد بن زايد بأبوظبى مباراة على لقب كأس السوبر المصرى وهى المباراة التى ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الأفريقية، نظراً للشعبية الجارفة للناديين داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقان مباراة الليلة تحت شعار واحد وهو "التتويج باللقب"، فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذى يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجى التونسى بالفوز 3 / 1 عليه فى قطر قبل أيام.

ويُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".