شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ينهى كارتيرون أزمة الجبهة اليمنى للزمالك أمام الأهلى بالسوبر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الزمالك اختبارا صعبا عندما يواجه غريمه التقليدى الأهلى فى السابعة مساء اليوم باستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات فى السوبر المصرى فى مواجهة محفوفة بالمخاطر للفريقين.

فالزمالك نجح منذ أيام قليلة فى التتويج بكأس السوبر الأفريقى بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو ما رفع من الروح المعنوية للاعبيه وأكدوا أنهم قادمون لحصد بطولة السوبر المحلى أيضا.

أما لاعبو الأهلى فيعيشوا أفضل فتراتهم الكروية بعدما حققوا الفوز فى الـ15 مباراة التى خاضوها بالدورى وابتعدوا كثيرا بالصدارة وباتوا على مقربة من حصد اللقب، لذا فإنه من المتوقع أن تكون المباراة غاية فى القوة والندية فى ظل رغبة الفريقين من حصد البطولة

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ورغم ثبات التشكيل فى الفريق الأبيض والذى فرضه الفرنسى باتريس كارتيرون إلا أن هناك أزمة تواجه المدير الفنى حاليا وهى الجبهة اليمنى بعد تعرض الظهير الأيمن وقائد الفريق حازم إمام للإصابة فى اللقاء الأخير أمام الترجى التونسى وتحامله على نفسه لنهايته وهو ما أدى لتفاقم الإصابة مما وضع كارتيرون فى ورطة نظرا لعدم تواجد البديل الكفء بعد هروب التونسى حمدى النقاز ورفضه العودة تماما للفريق الأبيض.

ويدرس كارتيرون عدداً من السيناريوهات لسد الثغرة فى الجانب الأيمن، وعلى رأسها عمل كونسلتو طبى لحازم إمام ومراقبته فى التدريبات للحكم عليه بشكل نهائى سواء بمشاركته أو خروجه من القائمة .

أما ثانى السيناريوهات فهو الاعتماد على محمد عبد السلام المدافع الشاب أو أحمد عيد الظهير الناشئ الذى نجح فى سد الثغرة وخاض عدداً من المباريات الرسمية مع الفريق، بالرغم من صغر سنه إلا أنه يفتقد للخبرات الكافية لخوض إحدى مباريات القمة القوية وسيكون اللقاء صعباً عليه نظرا لإقامته بحضور جماهيرى وهو ما يتطلب خبرات كافية للاعبين المشاركين فى اللقاء.