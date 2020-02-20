فيديو.. تكدس مرورى فى محيط استاد محمد بن زايد قبل سوبر الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقفت حركة المرور بمحيط استاد محمد بن زايد الذى يستضيف مباراة السوبر بين فريقى الأهلى والزمالك فى السابعة مساء اليوم، بسبب كثرة بائعى الأعلام فى محيط الاستاد والتفافهم حول السيارات لبيع إعلام الأهلى والزمالك، وحدد بائعو الأعلام 30 درهماً سعراً لعلم كل فريق قبل مباراة الليلة فى السوبر المصرى .

ويخوض الأهلى والزمالك فى السابعة مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة، باستاد محمد بن زايد بأبوظبى على لقب كأس السوبر المصرى، وهى المباراة التى ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الأفريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقين مباراة الليلة يرفعا شعار واحد وهو "التتويج باللقب"، فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذى يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجى التونسى بالفوز 3/1 عليه فى قطر قبل أيام. يُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

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