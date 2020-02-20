شكرا لقرائتكم خبر عن "ياما في الجراب يا فايلر".. مدرب الأهلي يبحث عن مفاجأة جديدة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ تولى المسئولية الفنية للنادي الأهلي، مازال رينية فايلر مدرب الفريق الأول كرة القدم، يفاجئ الجماهير فى كل مباراة بتغييرات متعددة فى التشكيل، وباستثناء مركز حراسة المرمى ولاعبى الوسط، جميع اللاعبين فى حالة تغيير وكلهم على وضع الاستعداد للمشاركة فى أى وقت.

فى جراب فايلر العديد من المفاجآت المرتقبة، ومازال الجميع يتكهن بتشكيل الأهلى المرتقب فى مواجهة الزمالك، خلال اللقاء الذى يجمع قطبى الكرة المصرية فى السابعة مساء الخميس على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات، فى كأس السوبر المصرى بين الفريق الأحمر حامل لقب بطولة الدورى العام، والأبيض المتوج بكأس مصر، وهو أمر معتاد عن السويسري.

فى مباراة كانو سبورت، والتى مثلت انطلاقة فايلر مع الفريق الأحمر، حقق مدرب الأهلى الفوز بثنائية نظيفة خارج الديار، وفى تلك المباراة لعب مدرب الأهلى بثنائية هجومية تمثلت فى مروان محسن وصلاح محسن، ورغم تألق الأخير وإحرازه هدفاً فى اللقاء، فوجئت الجماهير فى اللقاء التالى أمام الزمالك بالسوبر المصرى عن الموسم قبل الماضى بالبدء جونيور أجايى فى هجوم الفريق ليكون نجم القمة مع حسين الشحات ويفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

Advertisements

وتوالت المباريات والتعديلات الفنية، وفي لقاء الأهلي والهلال السوداني الذي خاضه الأحمر في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والذي حسم تأهل الأهلي إلى ربع نهائي البطولة، أجرى فايلر تعديلاً غريباً بالدفع بأيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر على حساب علي معلول الأفضل فى القارة السمراء في ذلك المركز، إلا أن أشرف كانت أبرز نجوم اللقاء واستطاع أن يؤدي الدور الدفاعي والهجومي بكفاءة عالية وكان سبباً محورياً فى تأهل الأهلي من السودان.