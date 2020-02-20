شكرا لقرائتكم خبر عن 30 درهما سعر علم الأهلي والزمالك قبل مباراة السوبر فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد بائعو أعلام الاهلى والزمالك 30 درهما سعرا لعلم كل فريق قبل مباراة الليلة فى السوبر المصرى، ويلتقى الأهلى والزمالك فى السابعة مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة، باستاد محمد بن زايد بأبوظبى على لقب كأس السوبر المصرى وهى المباراة التى ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الأفريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقان مباراة الليلة تحت شعار واحد وهو "التتويج باللقب" فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذى يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجى التونسى بالفوز 3/1 عليه فى قطر قبل أيام.

ويُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد"

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر المصرى؛ لحصد البطولة الثانية على التوالى بعد التتويج بالسوبر الأفريقى عقب الفوز على الترجى التونسى، فى السوبر الأفريقى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على استاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى.

فيما يسعى الأهلى لتأكيد تفوقه على الزمالك بعدما نجح فى التتويج بلقب السوبر المصرى الذى جمع القطبين قبل انطلاق الموسم الجارى، وشهد فوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث يمتلك المارد الأحمر 11 لقب سوبر محلى بين بطولاته فيما توج الأبيض باللقب 3 مرات فقط من قبل.