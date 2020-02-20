شكرا لقرائتكم خبر عن "الكاف" يحتفل بعيد ميلاد عماد متعب بهدفه فى الجزائر بتصفيات مونديال 2010 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف" النجم المصري عماد متعب بعيد ميلاده رقم 37، حيث نشر الحساب الرسمي لـ"الكاف" على "تويتر"، منذ قليل، فيديو للاحتفال به واستعاد فيه لحظة هدفه الشهير في شباك الجزائر في تصفيات مونديال 2010 بإستاد القاهرة، وعلق قائلا: "عيد ميلاد سعيد للنجم المصرى السابق عماد متعب.. متعب كان جزء من إنجاز المنتخب المصرى الذي فاز ببطولة الأمم الإفريقية ثلاث مرات على التوالي".

ويحتفل عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، اليوم الخميس، بعيد ميلاده رقم 37، وسط تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات، حيث إنه من مواليد 20 فبراير عام 1983.

قناص الأهلى يمتلك تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة، التى أحرزها متعب عبر مسيرته سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى.

أحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، وتوج متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

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وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004/2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية.

وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، حقق متعب "11" بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر "15" عام مسجلا "75" هدفا خلال "190" مشاركة مع الأهلى.

كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة و ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.

شارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الاهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات .