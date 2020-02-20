شكرا لقرائتكم خبر عن هتشوف السوبر فين؟..أحمد عادل ومحمد سمير: فى البيت والأهلي هيكسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة الحالي والنادي الأهلي السابق، أنه سيتابع مباراة السوبر المصري بين القطبي الكرة المصرية، والذي من المقرر إقامته في تمام السابعة مساءً على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، مع أسرته في المنزل.

وقال عادل في تصريحات خاصة، أنه يتوقع تتويج النادي الأهلي باللقب على حساب الزمالك، خاصة وأن الفريق الأحمر يعيش في أفضل حالاته الفنية مع رينية فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء، وهو الأكثر جاهزية للقاء المرتقب.

من جانبه أكد محمد سمير مدافع ذئاب الجبل أن الأهلي الأقرب للفوز أيضاً في مباارة القمة المرتقبة، مضيفاً أن قفشة وأجاي سيكونان نجوم اللقاء، وفرجاني ساسي إذا كان في حالته الفنية.

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وكان أحمد عادل عبد المنعم، قد نشر فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام من داخل سيارته، حيث يستمع حارس العرين الأحمر الأسبق لأغنية "يوم نصره ليا عيد"، وعلق عليها عادل بنسر وقلب، وذلك قبل ساعات من مباراة السوبر المصرى.

ويخوض الأهلى والزمالك فى السابعة من مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة باستاد محمد بن زايد بأبوظبى مباراة على لقب كأس السوبر المصرى وهى المباراة التى ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الأفريقية، نظراً للشعبية الجارفة للناديين داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقان مباراة الليلة تحت شعار واحد وهو "التتويج باللقب"، فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذي يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقي الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجي التونسى بالفوز 3 / 1 عليه فى قطر قبل أيام.

يُدير مباراة الللية الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".