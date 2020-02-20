شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة الأهلي من الإمارات بعد مواجهة الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى للقاهرة فى الثانية عشرة من ظهر غد الجمعة بعد خوض مباراة السوبر أمام الزمالك، حيث تغادر البعثة التى يترأسها خالد الدرندلي أمين صندوق النادى مدينة أبو ظبى بالإمارات فى الساعات الأولى من صباح غد، الجمعة، فى طريقها إلى القاهرة بعد مواجهة الزمالك فى السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد فى أبوظبى بالإمارات على لقب السوبر المصرى.

ويعقد السويسرى رينيه، المدير الفنى للأهلى، المحاضرة الأخيرة مع لاعبيه قبل مواجهة الزمالك فى الخامسة والربع بتوقيت مصر السابعة والربع بتوقيت الإمارات. وتشهد المحاضرة إعلان فايلر عن خطة مواجهة الزمالك، وكذلك الإعلان عن التشكيل الأساسى واللاعبين الذين سيتم استبعادهم من المباراة.

ويخوض الأهلى والزمالك مساء اليوم، الخميس مباراة كأس السوبر المصرى، وهى المباراة التى ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الافريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقين مباراة الليلة يرفعا شعار واحد وهو "التتويج باللقب" فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك، ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذى يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجى التونسى بالفوز 3/1 عليه فى قطر قبل أيام.