شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه: بحب أشرف بن شرقى.. وفايلر يتفوق على كارتيرون قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسنى عبد ربه كابتن النادى الاسماعيلى ومنتخب مصر السابق أن توقع نتيجة مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك المقرر لها السابعة مساء الخميس على ستاد محمد بن زايد بالأمارات يعد صعباً للغاية .

وقال القيصر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” : "من يتوقع نتيجة مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك يبقى ملعبش كورة ، المباراة صعبة ونتيجتها معلقة للدقائق الأخيرة وأكبر دليل فوز الزمالك على الترجى بثلاثية في السوبر الافريقى رغم أن كل المؤشرات كانت ترجح كفة بطل تونس قبل المباراة"

وأضاف حسنى عبد ربه:"المباريات الكبرى يصعب التنبأ بنتائجها وعلى رأسها مواجهات الاهلى والزمالك "

وعن المكان الذى سيشاهد فيه لقاء السوبر علق القيصر: "منذ اعتزال الكرة لا أشاهد المباريات كثيراً ولكن بعض المباريات أفضل مشاهدتها مع أصدقائى من خارج الوسط الكروى".

وعن تقييمه لأداء فايلر وكارتيرون مع الاهلى والزمالك قال حسنى عبد ربه :" مدرب الأهلى يعلم قدرات فريقه أكثر من مدرب الزمالك لان فايلر تولى مسئولية تدريب الفريق الأحمر منذ فترة طويلة بعكس المدرب الفرنسي الذى تولى تدريب الفريق الأبيض منذ فترة قليلة".

وعن أفضل لاعبى الاهلى والزمالك في الوقت الحالي يقول القيصر: "أنا معجب بالمغربى أشرف بن شرقى حتى من قبل انتقاله للزمالك وتسجيله هدفين في شباك الترجى لاعب تقيل بلغة الكورة وبحب أتفرج عليه ، أما الاهلى طول عمره فريق جماعى لايعتمد على النجم الأوحد وهى الميزة التي تجعله يتوج بالبطولات".

الأهلي يدخل اللقاء حاملاً لدرع الدورى، والذى لم يكن حصده بالأمر السهل على القلعة الحمراء، خاصة أن الأهلى تقدم من قاع الجدول إلى القمة وأزاح القلعة البيضاء من الصدارة ليحسم واحداً من أصعب ألقابه

أما الزمالك، فيدخل هذه المباراة حاملاً للقب كأس مصر عن الموسم الماضي، بعدما تغلب في المباراة النهائية للبطولة على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة.

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فى 16 يناير 2019 أعلن القيصر حسنى عبد ربه، قائد النادى الإسماعيلى ومنتخب مصر، اعتزال الساحرة المستديرة بعد مشوار حافل بالإنجازات الرياضية المحلية والدولية، سواء مع الأندية التى احترف بها أو خلال تمثيله لمنتخب بلاده بالمحافل الأفريقية، ويمتلك عبد ربه جماهيرية كبيرة لم تقتصر على أهل الإسماعيلية فقط لكنه واحد ممن صنعوا تاريخ الكرة المصرية فلن تجد بيتًا يخلو من محب للقيصر.

حسنى عبد ربه لُقب بـ"حبيب الغلابة" نظرًا لأعماله الخيرية فى الإسماعيلية ومساعدته للفقراء باستمرار، وهو ما جعله واحدا من أهم رموز الإسماعيلية، اختير أفضل لاعب فى كأس الأمم الأفريقية 2008 وثانى أفضل هداف بالبطولة اختير فى الـ11 لاعباً لفريق كأس الأمم الأفريقية 2008.