شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الاستعدادات النهائية لاستاد الجزيرة قبل سوبر الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد استاد الجزيرة الإماراتى لاستضافة مباراة السوبر التى تجمع الأهلى مع الزمالك فى السابعة مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى. وينشر الخليج 365 فيديو لجولة حول الاستاد، من المداخل والأجواء المحيطة بالاستاد، حيث تواجد الأمن الخاص بتأمين اللقاء لاستلام الأماكن الخاصة به، كما تواجد بائعو الأعلام حول الاستاد.

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ويعتبر ملعب محمد بن زايد معلما معماريا مميزا واستثنائيا ومتفردا فى دولة الإمارات والمنطقة بأسرها، وذلك بسبب تصميمه الفريد وطوابقه المتعددة المكيفة بشكل كامل والمجهزة تماما بأحدث الوسائل، وأيضا بسبب التصميم الذكى لمدرجات المشجعين والذى يضمن دائما مشاهدة المباريات وكل الفعاليات التى يحتضنها الملعب من أقرب زاوية رؤية ممكنة.

يُدير مباراة الللية الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

في المعسكر الأهلاوي ، تبدو الأمور هادئة رغم غياب نجم الفريق رمضان صبحي حسبما أعلن فايلر في مؤتمر صحفي أمس فقد شاهد المدرب السويسري مع لاعبيه عدة مباريات للزمالك ودرسه جيداً قلب لقاء الليلة ومن المباريات التي تابعها فايلر لقاء السوبر الافريقي الأخير الذى فاز فيه الأبيض بثلاثة أهداف لهدف ، كما تحدث فايلر مع لاعبيه عن ضرورة وأهمية الهدوء والتركيز وأكد لهم أن المُتسرّع سيُخطئ في لقاء الليلة ولابد من الهدوء والتركيز وعدم الاستسلام سريعاً وحذرهم كذلك من التهاون في أخر المباراة حيث إستشهد بمباراة السوبر المحلي الماضية التي فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين فبعدما تقدم الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة عاد الزمالك وسجل هدفين مُتتاليين .

في المعسكر الزملكاوي ، لا يختلف الأمر كثيراً بل أن الحماس والجدية في القلعة البيضاء كانت مُشتعلة أيضاً لرغبة الجميع داخل الأبيض في حسم القاء لحصد البطولة الثانية خلال أقل من أسبوع وتحدث باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مع لاعبيه عن ضرورة الحذر وبدء المباراة بشكل قوي وأن يمتلكون زمام الأمور لتحقيق الهدف المنشود وحصد اللقب