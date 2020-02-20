شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ثنائى بين أوناجم وزيزو لقيادة الجناح الأيمن للزمالك فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد معسكر نادى الزمالك حاليا صراع من نوع خاص بين المغربى محمد اوناجم واحمد سيد زيزو للمشاركة بشكل أساسى مع الفريق الأبيض في مركز الجناح الأيمن خلال لقاء الأهلى المقرر إقامته في السابعة من مساء اليوم الخميس في السوبر المصرى .

ويعيش اللاعبان أفضل فتراتهما الكروية مع الزمالك في الوقت فاللاعب المغربى نجح في صناعة وإحراز العديد من الأهداف المؤثرة للفريق خلال الفترة الماضية ، بينما نجح زيزو في التعبير عن نفسه بشكل مختلف خلال لقاء الترجى التونسى في السوبر الأفريقي ليضع الثنائى كارتيرون في حيرة لذيذة بشأن اختيار أحدهما للعب في مركز الجناح الأيمن .

ومنح كارتيرون نفسه مهلة للتفكير حتى اللحظات الأخيرة قبل المباراة للإستقرار على اللاعب الذى سيشارك بشكل أساسى سواء أوناجم او زيزو في ظل رغبة المدير الفني على الحفاظ على زيادة الحماس بين اللاعبين حتى بداية المباراة .

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وقد ظهر اوناجم في بداية الموسم بشكل سئ منذ قدومه من الوداد البيضاوى المغربى حتى استطاع التأقلم مع الفريق الأبيض ونجح في إحراز العديد من الأهداف وصناعة البعض الأخر وهو ما جعله يشارك بشكل أساسى في العديد من المباريات .

في الوقت نفسه أصبح أحمد سيد زيزو احد نجوم الزمالك منذ قدومه في فترة الإنتقالات الشتوية قبل الماضية مع السويسرى جروس واصبح أحد الأعمدة الرئيسية للفريق ، مما جعل حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطنى يقوم بضمه في المعسكر الأخير الذى واجه فيه الفراعنة منتخبى كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ليصبح أحد اللاعبين المؤهلين للعب دوليا .