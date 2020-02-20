الاتحاد التونسي يطلب استضافة نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، يكشف من خلاله عن مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال العام الجاري.

وبحسب ما جاء في بيان الاتحاد التونسي والذي نشر عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" :"بعد استجابتها لكل الشروط، الجامعة تراسل الإتحاد الإفريقي وتؤكد رغبتها وقدرتها على تنظيم نهائي رابطة الأبطال الإفريقية لسنة 2020".

وأضاف :"على اثر الاستشارة التي قام بها الإتحاد الإفريقي والمتعلقة بتنظيم نهائي رابطة الأبطال الأفريقية لسنة 2020 ، وبعد تأكيد استجابة الجامعة والسلط العمومية التونسية لكل المقتضيات المنصوص عليها بكراس شروط تنظيم الدور النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية الذي تقرر تعيينه يوم 29 ماي 2020 ، راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم الإتحاد الإفريقي مؤكدة رغبتها وقدرتها لاحتضان هذه التظاهرة الرياضية".

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جدير بالذكر أن صفحة الرياضية المغربية أعلنت عن عزم اتحاد الكرة المغربي في استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية بالنسخة الحالية.

في المقابل، كشف مصدر - رفض ذكر اسمه - في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن قرار التقدم لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب القاهرة في يد وزارة الشباب والرياضة.

وسبق وأن أعلن مصدر بداخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن الموعد النهائي لتلقي طلبات استضافة نهائي الأبطال والكونفيدرالية.