تصنيف فيفا.. مصر تظل في موقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التصنيف الشهري للمنتخبات العالمية ليكون الأول في عام 2020.

وبحسب ما جاء في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، فإن المنتخب المصري حافظ على موقعه عالميًا ليظل في الترتيب الـ51، والسابع أفريقيا.

المنتخب المصري جاء بعد كل من منتخب السنغال (20 عالميًا) - تونس (27 عالميًا) - نيجيريا (31 عالميًا) - الجزائر (35 عالميًا) - المغرب (43 عالميًا) - غانا (46 عالميًا).

ومن المقرر أن يستعد المنتخب المصري لخوض تصفيات كأس العالم والتي سوف تقام في قطر 2022 من خلال مواجهة منتخب أنجولا في 28 من الشهر المقبل.

قرعة تصفيات المونديال أوقعت المنتخب المصري في المجموعة السادسة رفقة كل من الجابون وأنجولا بجانب ليبيا.

وفيما يلي نرصد أول عشر منتخبات أفريقية:

- السنغال

- تونس

- نيجيريا

- الجزائر

- المغرب

- غانا

- مصر

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- الكاميرون

- مالي

- الكونغو الديمقراطية

في المقابل، نرصد أول عشر منتخبات عالمية:

- بلجيكا

- فرنسا

- البرازيل

- إنجلترا

- أوروجواي

- كرواتيا

- البرتغال

- أسبانيا

- الأرجنتين

- كولومبيا