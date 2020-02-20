قمة السوبر| صقر يتصدر قائمة الهدافين التاريخية.. و7 من الجيل الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يسعى لاعبو الأهلي والزمالك اليوم الخميس إلى تحقيق حلم شخصي بتدوين أسمائهم في قائمة تاريخية تضم أسماء هدافي القمة على مر العصور.

ويواجه الأهلي بطل الدوري نظيره الزمالك بطل الكأس في تمام الساعة السابعة مساءً اليوم على كأس السوبر المصري.

ويعد عبدالكريم صقر، الذي ظهر في مباريات القمة خلال الفترة من 1935 حتى 1948، هو الهداف التاريخي لمواجهات القمة على مر التاريخ برصيد 17 هدفًا في جميع المسابقات.

ولعب صقر، الذي تُوفي عام 1994 في صفوف الأهلي والزمالك، بواقع 10 أهداف بالقميص الأحمر و7 بالقميص الأبيض، في الدوري ودوري القاهرة وكأس مصر وكأس السلطان.

ويعد اللاعب صاحب ثاني "هاتريك" في مباريات القمة، إذ أحرز ثلاثة أهداف في فوز الأهلي على الزمالك بخماسية نظيفة في ربع نهائي كأس مصر خلال شهر مايو عام 1937.

ويأتي في المركز الثاني خلف صقر، مصطفى كمال طه الذي مثّل صفوف القطبين خلال الفترة من 1930 حتى 1938، ليسجل 15 هدفًا بواقع 12 هدفًا مع الزمالك وثلاثة مع الأهلي.

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ويحتل محمود مختار التتش، أسطورة الأهلي وصاحب أول هاتريك في تاريخ لقاءات القمة عام 1930، المركز الثالث برصيد 13 هدفًا مع المارد الأحمر خلال الفترة من 1930 حتى 1938.

ويتساوى مع التتش النجم الدولي السابق محمد أبو تريكة برصيد 13 هدفًا في شباك الزمالك منذ 2004 حتى 2013، بواقع 7 أهداف في الدوري و4 في دوري الأبطال و2 في كأس مصر.

وفي المركز الخامس، يأتي عماد متعب برصيد 10 أهداف بقميص الأهلي منذ 2004 حتى 2010، بواقع ستة أهداف في الدوري وثلاثة في كأس مصر وهدف في دوري أبطال إفريقيا.

ويعد حسام حسن، مهاجم الأهلي والزمالك السابق، هو اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في مباريات القمة ببطولة الدوري برصيد تسعة أهداف، بواقع 5 مع الفريق الأحمر و4 مع الأبيض.

أما خالد بيبو، مهاجم الأهلي السابق، هو اللاعب الوحيد الذي سجل سوبر هاتريك في مباريات القمة، وذلك في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي (6-1) يوم 16 مايو 2002 بالدوري المصري.

ومحمد عامر، لاعب الأهلي السابق، هو الوحيد الذي سجل لكلا الفريقين في مباراة القمة عام 1981، عندما سجل هدفًا عكسيًا في شباك فريقه وآخر في شباك الزمالك، بالمباراة التي انتهت (1-1).

وبالنظر إلى الجيل الحالي، هناك 4 لاعبين في الأهلي سبق لهم زيارة شباك الزمالك، وهم النيجيري جونيور أجايي هداف الجيل الحالي مع وليد سليمان ولكل منهما 4 أهداف وأحمد فتحي وحسين الشحات وعلي معلول، بينما سجل للأبيض من القائمة المختارة للسوبر كابونجو كاسونجو ومحمود علاء.