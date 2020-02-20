صنداونز يكشف موقف مدافعه من مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف نادي صنداونز موقف مدافعه موسى ليبوسا من الإصابة والتي تعرض لها خلال مواجهة بلومفونتين سلتيك ضمن حسابات الأسبوع الـ20 من منافسات الدوري الجنوب أفريقي.

وبحسب ما جاء عبر صفحة صنداونز على "فيسبوك"، فإن لاعبه ليبوسا جاهزًا بعد إعطاء الجانب الطبي الضوء الأخضر في مشاركة المدافع صاحب الـ27 عامًا.

وكان صنداونز تعرض لعدة ضربات في الفترة الأخيرة من خلال إصابة المدافع لانجرمان والظهير مورينا قبل موقعة الأهلي الأفريقية.

Advertisements

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن مواجهة نارية بين الأهلي وصنداونز في إطار منافسات دور الثمانية حيث تقام المباراة الأولى في مصر وتحديدًا على استاد القاهرة في 29 من الشهر الجاري.

في المقابل، ستقام المباراة الثانية بين بطلي مصر وجنوب أفريقيا على ملعب صنداونز في مارس المقبل وتحديدًا أحد يومي 6 أو 7.

صنداونز لديه تجربة مع الأهلي ناجحة بعدما تفوق الفريق الملقب بـ"البرازيليون" بخمسة أهداف دون رد في النسخة الماضية ضمن ذهاب دور الثمانية قبل أن يرد الأهلي بنتيجة غير كافية بالفوز بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.