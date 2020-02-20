الوجه الآخر للقمة.. 5 لقطات أشعلت مواجهات الأهلي والزمالك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

على غرار الدربيات الكبرى لا تخلو قمة الأهلى والزمالك من الأحداث المثيرة والتى قد تشهد خروجاً عن النص من لاعبي الفريقين وتلقي بظلالها على الكرة المصرية.

وبين مشاهد مباريات القمة يسرد "الخليج 365" أهم 5 لقطات أشعلت مباريات الدربي وكانت حديث الرأى العام لفترات طويلة قبل صدام القطبين في القمة

1- الأزمة والانسحاب

الأزمة الأعنف التى ضربت القمة وتحديداً بعد هدف حسام حسن الثانى فى الزمالك بموسم 95-96 ، المباراة الشهيرة التى أدارها الحكم قدرى عبد العظيم، وانتهت بانسحاب النادي الأبيض بسبب اعتراضه على احتساب هدف مهاجم الأهلى الذى شاءت الأقدار أن يصبح نجما من نجوم الزمالك فيما بعد.

اللائحة كانت فى هذا الوقت تعنى هبوط الزمالك إلى الدرجة الثانية إلا أن اللائحة تم تغييرها الى الغرامة، وتم حل مجلس إدارة الزمالك واتحاد الكرة.

2- الأهلي × الأهلي

موسم 98 -99 شهد الواقعة الثانية المثيرة؛ حيث تهور أيمن عبد العزيز ضد ابراهيم حسن ، فأشهر الحكم الفرنسي مارك باتا الكارت الأحمر لينسحب الزمالك من المباراة، ويلعب الأهلى مباراة استعراضية مع نفسه بعد خروج الحكم والفريق الأبيض.

3- الديبة

واحدة من الأزمات العنيفة التى شهدتها القمة وذهبت إلى النيابة وألغى بسببها الدورى الممتاز موسم 1972 ، احتسب الحكم محمد دياب "العطار" الشهير بالديبة ضربة جزاء ضد الفلسطيني مروان كنفاني حارس الأهلى لتشتعل الأجواء بعد أن سجل منها فاروق جعفر، ويجتاح جمهور الأهلى الملعب وتلغى المباراة والدورى.

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4- وقفة رمضان وانسحاب الحكم

تسببت رمضان صبحي، لاعب الأهلي، في أزمة بمباراة السوبر أمام الزمالك عام 2014، بعدما قام بتكرار فعلته بالوقوف فوق كرة القدم أثناء المباراة.

وتسبب الأمر في انزعاج لاعبي الزمالك، حيث قام باسم مرسي بالركض نحو اللاعب، قبل أن يطارده معظم لاعبي الزمالك.

وأوقف الحكم المباراة، قبل أن يقوم بالخروج من الملعب إلى غرف تغيير الملابس وقام محمد كامل، رئيس شركة بريزنتيشن، الراعي الرسمي للمباراة باصطحاب عمر جابر وحسام عاشور إلى حكم المباراة لإقناعه باستكمال اللقاء الذي توقف لأكثر من 7 دقائق.

5- جوزيه وحسام

مواجهة أخرى بين الأهلى والزمالك شهدت لقطة مثيرة بعد أن توجه حسام حسن، المدير الفنى للزمالك فى هذا الوقت، إلى مانويل جوزيه، المدير الفنى للأهلى الأسبق، ليدفعه بعد أن سجل الأهلى هدف التعادل أثناء سقوط عاشور الأدهم، لاعب الزمالك، اعترضاً على افتقاد الأهلى الروح الرياضة على حد قوله.