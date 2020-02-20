بالفيديو|إشادة بالمنافس والهدف الأغرب.. خمس نوادر من القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

تحمل مباريات الدربي المصري بين الأهلي والزمالك العديد من اللقطات والمشاهدة التى ما زال البعض منها عالق بالأذهان بعيداً عن نتائج المباريات .

الخليج 365 يسرد خلال السطور القادم أبرز نوادر القمة قبل مواجهة الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، على كأس السوبر المصري.

1-اشادة بالمنافس

ان يثنى لاعب الزمالك على المدير الفنى المنافس اثناء المباراة ناردة من النوادر التى لا تكرر كثيراً فى مثل هذه المباريات.

جمال حمزة أحد ابرز المواهب فى الزمالك قام بتحية مانويل جوزيه المدير الفنى للأهلى بين شوطى مباراة القمة موسم 2007-2008 للتكتيك الذى استخدمه.

2- القمة الخاوية

القمة الأضعف من ناحية الحضور الجماهيرى كانت فى الدور الأول لموسم 2006-2007 بسبب قرار ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك برفع سعر تذكرة الدرجة الثالثة إلى 40 جنيه وهو اربعة أضعاف سعرها العادي فى هذا الوقت مما تسبب فى احجام الجماهير عن الحضور فى المباراة وتظهر مدرجات استاد القاهرة خاوية فى نادرة من نوادر القمة.

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3- الهدف الأغرب

سيظل هذا الهدف هو الأغرب بدون منازع فى مباريات القمة ، البطل كان حمدي جمعة لاعب الأهلى الذى سجل فى الزمالك موسم 78 -79 بقدمه اليمنى الذى ارتدي فيها حذاء القدم اليسري كما قال حارس عامل غرفة ملابس الأهلي.

4- فتحي × شحاتة

استغل أحمد فتحي علاقته القوية بحسن شحاتة المدير الفنى للزمالك ووقف يستمع إلى التعليمات الفنية التى يطلبها الأخير من أحمد جعفر ، مشهد لم يتكرر كثيراً فى مثل هذه المباريات الجماهيرية.

5- ابراهيم المشاغب

لعب فى الأهلى ولعب فى الزمالك طرد بقميص الناديين وبسبب عنف بدون كرة ، إنه ابراهيم سعيد المثير للجدل.