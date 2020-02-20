السوبر المصري (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

في السابعة مساءً، تتسارع الأنفاس، تعلو الصدور وتهبط، يزداد الأدرينالين، وتحدق العيون صوب الشاشات، هُنا القاهرة من أبوظبي، أهلاً بكم في عالم الأهلي والزمالك.

عاصمة الإمارات العربية المتحدة إذا تحولت إلى عالم افتراضي في هذه الأثناء، فستكون مصدراً لإيماءات القلوب الشهيرة لتطبيقات التواصل الاجتماعي، وستغدو أبوظبي قلباً كبيراً ينبض بحب مصر وأهليها وزمالكها.

استاد محمد بن زايد سيستضيف نحو 40 ألف مشجع أغلبهم من المصريين العاشقين لعراقة الأهلي بطلهم التاريخهم، ولأصالة الزمالك فارسهم الأبيض، بينما يتحلق عشرات الملايين حول شاشات التلفاز للاستمتاع بقمة مصرية بأجواء أوروبية طالما تمنوها.

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