محاضرة لفايلر.. وجلسة مع الدرندلي ضمن استعدادات الأهلي النهائية للسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة الزمالك في تمام السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية في مباراة السوبر المصري.

ويعقد رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، محاضرة أخيرة للاعبين بفندق الإقامة لوضع الرتوش الأخيرة قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة، يليها الإعلان عن تشكيل الفريق الأحمر، على أن يتوجه الفريق إلى ملعب المباراة في تمام الخامسة والربع استعدادًا للمباراة.

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من جانبه عقد خالد الدرندلي، أمين صندوق بالأهلي ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي صباح اليوم الخميس، لبحث كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بمباراة اليوم وموعد تحرك الفريق وبرنامجه وغيرها من الأمور الخاصة بالبعثة.

ويسعى رئيس البعثة لمتابعة كافة الأمور الخاصة بالفريق بشكل مستمر قبل مواجهة الزمالك في السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على لقب السوبر المصري.

جدير بالذكر أن الاهلي يخوض مباراة السوبر باعتباره بطل الدوري، أما الزمالك فهو المتوج ببطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة.