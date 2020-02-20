بعد السوبر.. بعثة الأهلي تعود ظهر الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
حددت بعثة الفريق الأول بالأهلي موعد عودتها إلى القاهرة بعد خوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في تمام السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.
وتقرر عودة البعثة في تمام الثانية عشرة من ظهر غد الجمعة بعد خوض مباراة السوبر.
وتغادر بعثة الفريق التي يترأسها خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، مدينة أبو ظبي بالإمارات في الساعات الأولى من صباح غد الجمعة في طريقها إلى القاهرة.
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