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تعرف على برنامج الزمالك اليوم قبل مباراة السوبر المصري

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن برنامج الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي بالسوبر المحلي والذي سيقام في السابعة مساء على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات.

برنامج الزمالك اليوم قبل مباراة السوبر ..

وتناول الفريق وجبة الإفطار في التاسعة والنصف صباحا على أن تكون وجبة الغذاء الساعة الثانية

ظهرا يعقبها محاضرة فنية في الرابعة والنصف عصرا على أن يكون التحرك لملعب المباراة في الخامسة وقبل المباراة بساعتين.

وقرر الجهاز الفني تأجيل إعلان تشكيل الفريق لما بعد المحاضرة الفنية اليوم.

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موعد مباراة الزمالك والأهلي اليوم في السوبر ..

ستنطلق مباراة الزمالك ضد الأهلي

في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 بتوقيت مصر ، الثامنة بتوقيت المملكة العربية ، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في السوبر ..

ستنقل مباراة الزمالك ضد الأهلي

عبر قنوات أون سبورت المصرية و AD SPORTS 1 HD و AD SPORTS 2 HD بصوت المعلقين محمد الكواليني وبلال علام وعلي سعيد الكعبي وعصام عبده وعامر عبدالله .
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