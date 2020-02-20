تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في السوبر المصري اليوم

يستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة نارية أمام الأهلي، مساء اليوم الخميس، على لقب بطولة كأس السوبر المصري، التي ستجمع الفريقين على ملعب ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي. موعد مباراة الزمالك والأهلي اليوم في السوبر: ستنطلق مباراة الزمالك ضد الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2020 بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت المملكة العربية ، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. السعودية ، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في السوبر: ستنقل مباراة الزمالك ضد الأهلي عبر قنوات أون سبورت المصرية وAD SPORTS 1 HD وAD SPORTS 2 HD بصوت المعلقين محمد الكواليني وبلال علام وعلي سعيد الكعبي وعصام عبده وعامر عبدالله. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في السوبر: Advertisements الحارس: محمد أبو جبل الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حازم إمام الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما الهجوم: مصطفى محمد موقف الزمالك والأهلي قبل المباراة: يخوض الزمالك مباراة السوبر اليوم بصفته بطلًا لكأس مصر النسخة الأخيرة 2019، بينما سيخوض الأهلي مباراة اليوم بصفته بطلًا للدوري المصري الممتاز النسخة الماضية. ويمكنكم مشاهدة المباراة في موعدها المحدد من هنا..

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