شاهد.. ملخص وأهداف آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك قبل قمة السوبر

يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم في مصر والوطن العربي قمة نارية بين الأهلي والزمالك في المباراة التي تنطلق في السابعة مساء اليوم الخميس، على لقب كأس السوبر المحلى للموسم الماضى 2018 – 2019 في أحضان الإمارات للنسخة 17 للبطولة المحلية.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الأهلي والزمالك، في شهر سبتمبر الماضي، ضمن السوبر المصري، وانتهت لصالح الفريق الأحمر الذي فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي شهدت متعة

وإثارة كروية وإن كانت الغلبة والتوفيق حليف المارد الأحمر، الذي بذل لاعبيه مجهود كبير وكانوا الأفضل خاصة في الشوط الأول، وشهدت المباراة عدة أحداث ومشاهد وملامح فنية في طريقة اللعب والاستحواذ والتمركز من لاعبي القطبين، بالإضافة إلى التفاصيل الفنية التي أضافها الجهازين الفنيين.

تقام مباراة السوبر المحلى للمرة الرابعة فى أحضان الإمارات، وفاز الأهلى باللقب على أرض

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زايد مرتين، وفاز الزمالك مرة واحدة.. ويتفوق الأهلى تاريخياً فى بطولة السوبر المحلى بعدما حصد 11 نسخة من أصل 17 بينما توج الزمالك باللقب 3 مرات، وكان آخر لقاء بين الفريقين فى شهر سبتمبر الماضي وفاز به الأهلى بنتيجة 3-2.

ويتفاءل مشجعو الزمالك بإقامة المباراة على ملعب «محمد بن زايد» بالعاصمة الإماراتية أبوظبى وهو الملعب الذى استضاف السوبر المحلى عام 2016 وفاز به الزمالك بضربات الترجيح.

ويدير اللقاء الحكم النرويجى أودفار موين فى ظل تطبيق تقنية الفيديو لأول مرة فى تاريخ مواجهات القمة بواسطة حكم الفيديو الكرواتى جوران جابريلو.