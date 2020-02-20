شاهد.. لقطات من مباراة قدامى الأهلي والزمالك قبل قمة السوبر

أقيم مساء أمس الأربعاء، مباراة جمعت بين قدامى الأهلي والزمالك انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما، والتي أقيمت على ملعب الصالة المغطاة باستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، على هامش مباراة القمة بين الأحمر والأبيض في كأس السوبر المحلي الذي تحتضنه الإمارات.
وكان عددًا من نجوم الأهلى والزمالك السابقين، قد توجهوا صباح أمس الأربعاء، إلى أبو ظبى الإماراتية لخوض مباراة استعراضية بين قدامى الأهلى والزمالك، ضمنالأجواء الاحتفالية بمباراة السوبر المصري.
ومثل فريق الأهلى أمير عبد الحميد وأحمد حسن وشيتوس ومحمد شوقى وخالد بيبو، ومحمد فاروق، وعادل مصطفى وهشام حنفى بينما مثل الزمالك جمال حمزة وأسامة نبيه وأسامة حسن ومحمد أبو العلا ومدحت عبد الهادى.
افتتح التسجيل، أسامة نبيه للزمالك قبل أن يضيف محمد أبو العلا الهدف الثاني، وقلص خالد بيبو
موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر:
تنطلق في السابعة مساء اليوم الخميس المواجهة المرتقبة التى تجمع بين الأهلى والزمالك على لقب كأس السوبر المحلى للموسم الماضى 2018 – 2019 فى أحضان الإمارات فى النسخة 17 للبطولة المحلية.
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