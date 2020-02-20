تستعرض لكم "بوابة الوفد الإلكترونية" تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في مباراة السوبر المصري التي ستجمع الفريقين، مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2020، على ملعب ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي على لقب بطولة كأس السوبر المصري.
موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في السوبر:
ستنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر:
ستذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك عبر قناة أون سبورت المصرية، بصوت المعلقين الرياضيين محمد الكواليني وبلال علام، كما ستذاع عبر قناة AD SPORTS 1 HD بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، وأيضًا قناة AD SPORTS 2 HD بصوت المعلقين عصام عبده وعامر عبدالله.
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك اليوم في السوبر:
يستعد الأهلي لخوض مواجهة اليوم، تحت قيادة المدير الفني
الحارس: محمد الشناوى
الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى
الوسط: عمرو السولية، إليو ديانج، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، وليد سليمان
الهجوم: جونيور أجايى
موقف الأهلي والزمالك قبل المباراة:
يخوض الأهلي مباراة اليوم بصفته بطلًا للدوري المصري الممتاز النسخة الماضية 2019، بينما يخوض الزمالك المباراة بصفته بطلًا لكأس مصر النسخة الأخيرة 2019.
يمكنكم مشاهدة المباراة في موعدها المحدد من هنا..
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في السوبر المصري اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.