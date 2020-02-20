تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في السوبر المصري اليوم

تستعرض لكم "بوابة الوفد الإلكترونية" تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في مباراة السوبر المصري التي ستجمع الفريقين، مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2020، على ملعب ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي على لقب بطولة كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في السوبر:

ستنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر:

ستذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك عبر قناة أون سبورت المصرية، بصوت المعلقين الرياضيين محمد الكواليني وبلال علام، كما ستذاع عبر قناة AD SPORTS 1 HD بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، وأيضًا قناة AD SPORTS 2 HD بصوت المعلقين عصام عبده وعامر عبدالله.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك اليوم في السوبر:

يستعد الأهلي لخوض مواجهة اليوم، تحت قيادة المدير الفني

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رينيه فايلر منتشيًا بالنتائج الجيدة التي يحققها في بطولة الدوري رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم لقب البطولة، ويتوقع أن يخوض الفريق الأحمر المباراة بالتشكيل الآتي:

الحارس: محمد الشناوى

الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى

الوسط: عمرو السولية، إليو ديانج، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، وليد سليمان

الهجوم: جونيور أجايى

موقف الأهلي والزمالك قبل المباراة:

يخوض الأهلي مباراة اليوم بصفته بطلًا للدوري المصري الممتاز النسخة الماضية 2019، بينما يخوض الزمالك المباراة بصفته بطلًا لكأس مصر النسخة الأخيرة 2019.

يمكنكم مشاهدة المباراة في موعدها المحدد من هنا..