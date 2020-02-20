ننشر تفاصيل مثيرة للمدعي السويسري باتهامات ناصر الخليفي وجيروم فالك

أكد المدعى العام فى سويسرا، أنه وجه اتهامات إلى جيروم فالك الأمين العام السابق للفيفا، وناصر الخليفي رئيس مجموعة بي.إن الإعلامية.
وأكد المدعي العام السويسري أن الاتهامات تتعلق بحقوق بث مباريات عدد من البطولات منها كأس العالم وكأس القارات.
وكشف مكتب المدعي العام السويسري حصول فالك على حوالي 500000 يورو تم دفعها لطرفثالث عند شراء فيلا في سردينيا، بعد أن اشترى الخليفي الفيلا من خلال شركة بدلاً من فالك.
كما تلقى فالك من الخليفي الحق الحصري في استخدام الفيلا لمدة 18 شهرًا حتى تم توقيفه من قِبل FIFA دون أن يضطر إلى دفعإيجار تقديري يتراوح بين حوالي 900000 يورو وحوالي 1.8 مليون يورو. من المتهم الثالث تلقى Valcke ثلاثة مدفوعات بلغ مجموعها حوالي 1.25 مليون يورو لشركته Sportunited LLC.
وكان ناصر الخليفي تعرض لملاحقات قضائية مختلفة خلال السنوات الماضية بتهم الفساد ،حيث كشفت صحيفة "الجارديان" الإنجليزية فضيحة فساد لمالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ،والذي كان متورطًا في دفع عمولات خاصة لصالح وكيل أعمال الأرجنتيني خافيير باستورى عام 2011.
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