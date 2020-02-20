اليوم.. انطلاق البطولة الأفريقية للملاكمة في السنغال

تنطلق اليوم الخميس منافسات البطولة الأفريقية للملاكمة التي تستضيفها السنغال، وتقام خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٩ فبراير الحالي، وتأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وتشارك مصر خلال البطولة بـ٨ لاعبين وهم محمد مصطفى في وزن ٥٢ كيلو، ومصطفى فهمي وزن

٥٦ كيلو، وصبري جمال في وزن ٦٣ كيلو، عمرو العوضي في وزن ٦٩ كيلو احمد حسام في وزن ٧٥ كيلو وعبد الرحمن عرابي ٨١ كيلو ويوسف كرار وزن ٩١ ويسري رزق فوق ٩١.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب خلال البطولة اوليسيوس المدرب العام الكوبي وسعيد حسن ودكتور مجدي مصطفي طبيب ويتولي رئاسة البعثة عبد العزيز غنيم.

وكان المنتخب خاض معسكر في ديسمبر الماضي بدولة اذربيجان ثم معسكر بكوبا خلال الفتره من ١٥ إلى ٣٠ يناير.

وكانت مصر حصدت المركز الثاني في البطولة العربية للناشين بدولة الكويت.