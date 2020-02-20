الأهلى والزمالك يتحديان بطلي ليبيا والعراق في البطولة العربية للطائرة

تشهد منافسات اليوم الثانى للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للرجال رقم 38، التى تستضيفها القاهرة حتى يوم 27 فبراير الجاري، على ملعب الصالة المغطاة رقم 4 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى، وصالة نادى المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ست مباريات فى غاية القوة، حيث يلتقى الهلال الليبى والأهلى البحرينى فى الساعة الثانية بعد

ظهر اليوم، ضمن مباريات المجموعة الثانية، وخدمات جباليا الفلسطينى وشباب الأهلى الإماراتى فى الساعة الرابعة عصرًا فى المجموعة نفسها على ملعب الصالة المغطاة لنادى المقاولون العرب، ويلعب فريق بنى يأس الإماراتى ووادى موسى الأردنى فى الساعة الثانية عشرة ظهرًا فى المجموعة الثالثة، والسيب العمانى وجبيل اليمنى فى الساعة الثانية بعد الظهر فى المجموعة الأولى، وأساريا الليبى والأهلى المصرى فى الساعة الرابعة عصرًا فى المجموعة الأولى، وغاز الجنوب العراقى والزمالك المصرى فى الساعة السابعة مساءً فى إطار مباريات المجموعة الثالثة، وذلك على ملعب الصالة المغطاة رقم 4 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى.

يشارك فى البطولة 17 فريقًا عربيًا بعد إعتذار ناديى الأهلى والهلال السعوديين عن عدم المشاركة فى اللحظات الأخيرة، وتم تقسيم الفرق المشاركة على خمس مجموعات بواقع 4 أندية فى المجموعة الأولى، وخمسة أندية فى المجموعة الثانية، وخمسة فرق فى المجموعة الثالثة، وثلاثة

أندية فى المجموعة الرابعة والأخيرة، وتشهد البطولة إقامة 48 مباراة حتى المباراة النهائية، منها 29 مباراة فى الأدوار التمهيدية الأولى، 19 مباراة فى الأدوار النهائية، ويمثل مصر فى البطولة ناديا الأهلى والزمالك، وتبدأ المنافسات من الساعة الثانية بعد الظهر وتختتم فى السابعة مساءً يوميًا خلال فترة الأدوار التمهيدية للبطولة، على أن تحصل الفرق المشاركة على راحة سلبية يوم الإثنين 24 فبراير قبل انطلاق الأدوار النهائية.

أسفرت نتائج اليوم الأول للبطولة عن فوز الزمالك على فريق وادى موسى الأردنى بثلاثة أشواط نظيفة، والأهلى المصرى على السيب العمانى بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وشباب الأهلى الإماراتى على الهلال الليبى بثلاثة أشواط نظيفة، وبالنتيجة نفسها فاز البيشمركة العراقى على سنجل الفلسطينى، وحقق فريق السلام العمانى فوزًا صعبًا على منافسه غاز الجنوب العراقى بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وأخيرًا فاز فريق الأهلى البحرينى على العربى القطرى بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.