التشكيل المتوقع لمباراة الوحدة والفيحاء في الدوري السعودي

يستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية مساء اليوم الخميس مواجهة فريق الوحدة أمام نظيره فريق الفيحاء، وذلك ضمن منافسات الجولة التاس عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. من المتوقع أن يبدأ كارينيو المدير الفنى للوحدة السعودي المباراة بالتشكيل الاتى: حراسة المرمى : عبدالله الجدعاني. خط الدفاع : فواز الصقور، ريناتو شافنيز، بوتيا ، الجيزاني . خط الوسط : باخشوين ، انسيلمو دى موريس، التون جوزيه، كاريج قودوين، لويس جوستافو. خط الهجوم : يوسف نياكاتى. Advertisements تشكيل الفيحاء المتوقع لمواجهة الوحدة: حراسة المرمى: عامر شافع. الدفاع: هاني الصبياني – جيجي – سامي الخيبري – عمر المزيعل. الوسط: عبدالكريم القحطاني – نيتو – رافاييل أسيس. الهجوم: صامويل أوسو – روني فيرنانديز – أرسينسيو نونيز. يدخل فريق الوحدة الجولة التاسعة عشر هو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٣ نقطة في حين ياتي نادي الفيحاء فى المركز الحادي عشر برصيد ٢١ نقطة.

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