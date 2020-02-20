موعد مباراة الوحدة والفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يحل فريق الفيحاء ضيفاً على نظيره فريق الوحدة مساء اليوم الخميس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة التاس عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
يدخل فريق الوحدة الجولة التاسعة عشر هو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٣ نقطة في حين ياتي ناديالفيحاء فى المركز الحادي عشر برصيد ٢١ نقطة.
موعد مباراة الوحدة والفيحاء :
تقام مباراة فريق الوحدة أمام نظيره فريق الفيحاء في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر.
الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.
الساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة الوحدة والفيحاء :
تذاع مباراة الوحدة و الفيحاء بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق عبدالعزيز هوساوي.
التقي الوحدة و الفيحاء في ٥ منافسات بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين، نجح النادي الوحدة في تحقيق الفوز في ٤ مباريات، بينما استطاع الفيحاء الفوز في مباراة وحيدة.
كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، انتهت بفوز الوحدة بهدف دون رد.
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