اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة أرسنال وأولمبياكوس بث مباشر YALLAKORA يلا شوت رابط ماتش أرسنال LIVE

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يحل اليوم فريق أرسنال الإنجليزي ضيف ثقيل على أولمبياكوس اليوناني، ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة الدوري الاوروبي، فى لقاء سيقوده الحكم فيليكس زواير.

موعد مباراة أرسنال وأولمبياكوس بالدوري الاوروبي

يستضيف اليوم فريق أولمبياكوس اليوماني نظيره أرسنال الإنجليزي ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة الدوري الأوروبي، فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1.

ويقدم أحمد حسن كوكا مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني الدولي المصري، مباريات مميزة خلال المباريات السابقه مع فريقه، وسجل ثلاث أهداف فى ثلاث مباريات.

ارسنال الساعة 10 علي قناة 1