اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد كلوب بروج بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع Manchester United

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عزز مانشستر يونايتد آماله في الفترة الأخيرة بإمكانية المشاركة في دوري أبطال أوروبا، أولاً بعد قيام الاتحاد الأوروبي (ويفا) باستبعاد جاره مانشستر سيتي عن المسابقة القارية على مدى سنتين، ثم من خلال الفوز على تشلسي الرابع 2-0 في عقر دار الأخير، ليقلص الفارق عنه إلى ثلاث نقاط في الدوري المحلي.

وسيصب الشياطين الحمر تركيزهم حالياً على الدوري الأوروبي الذي يمنحهم فرصة المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل في حال فشله في تحقيق ذلك محلياً، شرط أن يتوج باللقب في المباراة النهائية المقررة في غدانسك البولندية في مايو المقبل.

وسبق لمانشستر يونايتد أن شارك في دوري أبطال أوروبا من خلال تتويجه بلقب الدوري الأوروبي على حساب أياكس أمستردام الهولندي عام 2016 بعد أن حل خامساً في الدوري.

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وسيحل مانشستر يونايتد ضيفاً على متصدر الدوري البلجيكي كلوب بروج.

ولا يمكن الاستهانة بالفريق البلجيكي الذي شارك مطلع الموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا قبل أن يحل ثالثاً في مجموعته ويكمل المشوار في هذه المسابقة، علماً أنه انتزع التعادل من ريال مدريد 2-2 بعد أن تقدم بهدفين نظيفين في عقر داره ملعب سانتياغو برنابيو.

وقد تكون الفرصة سانحة أمام المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير لإشراك مهاجمه النيجيري الجديد أوديون إيغالو المعار إليه من الدوري الصيني أساسياً بعد أن خاض الدقائق الأخيرة ضد تشلسي الإثنين الماضي.

ويستمر غياب الثلاثي المؤثر في صفوف مانشستر لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا وزميله في هذا الخط الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي والمهاجم ماركوس راشفورد.

مانشستر يونايتد الساعة 7.55 علي قناة 1