اونلاين | كورة لايف MATCH WEE مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولودوجوريتس بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الإنتر LIVE

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يكشف لكم موقع الخليج 365 الرياضي موعد مباراة إنتر ميلان ضد لودوجوريتس والقنوات الناقلة ، حيث يواجه إنتر ميلان فريق لودوجوريتس.

ومن المقرر أن تكون المباراة بينهما ضمن منافسات دور ذهاب ال 32 ، من عمر مواجهات منافسات الدوري الأوروبي.

ويحتل نادي إنتر ميلان في الدوري الإيطالي وصافة الدوري الإيطالي، وخلفه كل من نادي لاتسيو ونادي كاليري ونادي روما.

وحصد الإنتر أربعة وخمسون نقطة بعدما حقق الفوز في ستة عشر مباراة والتعادل في ستة مباريات والخسارة في مباراة واحدة أمام اليوفي.

ويدخل إنتر ميلان وهدفه الفوز في اللقاء من أجل حسم الأمور مبكرًا لتسهيل المشوار عليه في مباراة العودة.

ويكشف موقع الخليج 365 الرياضي موعد مباراة إنتر ميلان ضد لودوجوريتس والقنوات الناقلة.

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وستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء يوم الخميس وستنقل المباراة مباشرة عبر قناة beIN SPORT HD4.

ومن المتوقع أن يدخل إنتر ميلان بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

في خط الدفاع: كوادو اسامواه – ميلان سكرينير – ستيفان دي فري – دانيلو دامبروزيو.

في خط الوسط: ماتياس فيتشينو – مارسيلو بروزوفيتش – أنطونيو كاندريفا.

في الهجوم: ستيفانو سينسي – روميلو لوكاكو – مارتينيز.

انتر ميلان الساعة 7.55 علي قناة 4